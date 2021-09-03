Tarihin her sayfasında artık o var! Ronaldo, İrlanda'ya attığı gollerle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi

İrlanda'ya yaptığı dubleyle ülkesi Portekiz'le 111 gole ulaşan Ronaldo, milli takımlar tarihinin en golcüsü oldu, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Ronaldo, "Rekor kıran birisi olarak tanınmak her zaman güzeldir. Şimdi sayıları daha da yükseltmeye çalışacağım" dedi.

Cristiano Ronaldo, İrlanda'ya attığı 2 golle Portekiz'e galibiyet getirdi. 36 yaşındaki futbolcu kaçırdı penaltıdan sonra daha da hırslandı ve 2-1 kazanılan maçta 2 golü de kendisi attı. Ronaldo böylece bir rekor daha kırdı. Milli takımlar tarihinin en golcü futbolcusu Ronaldo oldu, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.

"DAHA DA ÇALIŞACAĞIM"

Futbolarena'da Ronaldo'nun rekorla ilgili ifadelerine yer verildi. Ronaldo, "Dünya rekoru kıran biri olarak tanınmak her zaman güzeldir. Şimdi sayıları daha da yükseltmeye çalışalım" diye konuştu.