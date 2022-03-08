Tarihin en pahalı Türk oyuncusu Çağlar Söyüncü oluyor! Milli futbolcudan inanılmaz transfer - Haberler

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Tarihin en pahalı Türk oyuncusu Çağlar Söyüncü oluyor! Milli futbolcudan inanılmaz transfer

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, İngiliz devi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Leicester, önümüzdeki sezon mukavelesi bitecek Çağlar'ı 42 milyon euroya Chelsea'ye satıyor. Bu bedel, Çağlar'ı tarihin en pahalı Türk futbolcusu yapacak.

Leicester City'den ayrılma kararı alan Çağlar Söyüncü, Chelsea ile el sıkıştı. Milli futbolcumuzun sezon sonunda Chelsea'ya imza atması bekleniyor.

Tarihin en pahalı Türk oyuncusu Çağlar Söyüncü olacak! Milli futbolcumuzdan inanılmaz transfer

Önümüzdeki sezon mukavelesi bitecek Çağlar Söyüncü'de zarar etmek istemeyen Leicester, Chelsea'nin teklfini kabul edecek. Tarafların 42 milyon euroya anlaşmaya vardığı konuşuluyor.

Tarihin en pahalı Türk oyuncusu Çağlar Söyüncü olacak! Milli futbolcumuzdan inanılmaz transfer

Bu transferin gerçekleşmesi halinde bonservisi için en fazla para ödenen Türk futbolcu Çağlar Söyüncü olacak. Barcelona, Arda Turan için 34 milyon euro ödemişti.

Tarihin en pahalı Türk oyuncusu Çağlar Söyüncü oluyor! Milli futbolcudan inanılmaz transfer

Katalan devi Barcelona da Çağlar'ın peşinde. Ancak Çağlar'ın tercihi şimdilik Chelsea'den yana. Ayrıca Barcelona'nın maddi koşulları eskisi gibi iyi değil.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İngiltere Premier Lig, Leicester City, Çağlar Söyüncü, Barcelona, Chelsea, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Murat ÖREN:

Yedi yüz milyon lira...Vayyyy beeeee

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