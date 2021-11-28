Tarihi yenilgi sonrası Sergen Yalçın'dan bomba karar! Yöneticiler stattan çıkamadı - Haberler Spor
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Tarihi yenilgi sonrası Sergen Yalçın'dan bomba karar! Yöneticiler stattan çıkamadı

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Tarihi yenilgi sonrası Sergen Yalçın'dan bomba karar! Yöneticiler stattan çıkamadı

Giresunspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görevi bırakmak istedi, yönetim statta olağanüstü toplantı yaptı. Vodafone Park'taki toplantı saatler sürdü. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Giresunspor'a 4-0 mağlup olduğu maçın ardından Vodafone Park'ta mecburi zirve gerçekleşti. Siyah-Beyazlılar'da Sergen Yalçın görevi bırakmak istedi. Bunun üzerine statta olağanüstü toplantı gerçekleşti.

Tarihi yenilgi sonrası Sergen Yalçın'ın kararı yönetimi salladı! Yöneticiler Vodafone Park'tan çıkamadı

"SERGEN HOCA KALSIN"

Yönetim Kurulu toplantısı saatler sürdü. Beşiktaş kurmayları geç saatlerde stattan ayrıldı. Yönetim, Sergen Yalçın'ı kesinlikle göndermek istemiyor. Özellikle Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, Yalçın'ın kalması için çok ısrarcı.

Tarihi yenilgi sonrası Sergen Yalçın'ın kararı yönetimi salladı! Yöneticiler Vodafone Park'tan çıkamadı

MUHALİFLERİ DE VAR

Sergen Yalçın'ın camia içinde sevmeyenleri de var. Geçen sezon şampiyonluk yolunda dahi başka hocaların ismi gündeme gelmişti. Beşiktaş'ın kötü gidişatı Sergen Yalçın'ı istemeyenler için de adeta fırsat oldu.

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