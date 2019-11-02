Tarihi performansların sergilendiği maçta kazanan Lakers

02.11.2019 10:36

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) dün gece oynanan 8 karşılaşma ile devam etti. Gecenin en dikkat çeken maçı ise Dallas Mavericks'in Los Angeles Lakers'ı konuk ettiği mücadele oldu. Sezon öncesi iddalı bir takım kurarak bu sene şampiyonluk için en önemli adaylardan biri haline gelen Lakers, deplasmanda Teksas ekibini normal süresi 103-103 biten ve uzatmaya giden maç sonunda 119-110 mağlup etti.

Konuk takımda LeBron James 39 sayı, 12 ribaund ve 15 asistlik triple double performansıyla NBA tarihinde bir maçta 30+ sayı, 10+ ribaund, 15+ asist barajını aşan en yaşlı oyuncu unvanını elde etti. James'e takım arkadaşı Anthony Davis 31 sayı, 8 ribaundluk performansı ile destek oldu. Dallas Mavericks'te ise Luka Doncic 31 sayı, 13 ribaund ve 15 asistle triple double yapan isim oldu. Sloven basketbolcu bu performansıyla NBA tarihinde bir maçta 30+ sayı, 10+ ribaund, 15+ asist barajını aşan en genç oyuncu olmayı da başardı. Doncic'e takım arkadaşı Kristaps Porzingis 16 sayı, 9 ribaund yaparak katkı sağladı.

NBA'da dün gece oynanan 8 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde: Brooklyn Nets - Houston Rockets: 123-116Orlando Magic - Milwaukee Bucks: 91-123Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers: 102-95Boston Celtics - New York Knicks: 104-102Chicago Bulls - Detroit Pistons: 112-106Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers: 110-119Sacramento Kings - Utah Jazz: 102-101

Golden State Warriors - San Antanio Spurs: 110-127

Kaynak: DHA