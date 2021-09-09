Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Hollanda karşısındaki tarihi yenilgi sonrası soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Güneş'in futbolculara, "Herkesin başına bu tür sonuçlar gelebiliyor. Ama keşke bizim başımıza gelmeseydi. Sizler elinizden gelen mücadeleyi verdiniz. Şimdi gidin kulüplerinizde çok daha iyi oynayın" dediği öğrenildi.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'ya 6-1 kaybetti ve grup liderliğinden 3. sıraya geriledi. Karşılaşma sonrasında soyunma odasında futbolcularla kısa bir konuşma yapan Güneş, kalan maçların kazanmak zorunda olduklarını takıma söyledi.

"HEPİNİZ İYİ FUTBOLCULARSINIZ"

Milliyet'in haberine göre Güneş yaptığı konuşmada, "Futbolda böyle şeyler hep var. Herkesin başına bu tür sonuçlar gelebiliyor. Ama keşke bizim başımıza gelmeseydi. Sizler elinizden gelen mücadeleyi verdiniz. Şimdi gidin kulüplerinizde çok daha iyi oynayın. Bu maçlardan hepimizin çıkaracağı büyük dersler var. Hepiniz iyi futbolcularsınız. Bunu kulüplerinizde gösterin" ifadelerini kullandı.

"MİLYONLARIN BİZE DUYDUĞU GÜVENİ BU KEZ BOŞA ÇIKARMAYALIM"

Şenol Güneş ayrıca "Bu saatten sonra yapmamız gereken belli. Grupta kalan 4 maçı da kazanmak zorundayız. Ay-yıldıza yakışır bir şekilde oynamak zorundayız. Milyonların bize duyduğu güveni bu kez boşa çıkarmayalım." şeklinde konuştu.