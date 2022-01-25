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Tarihi çöküş! PSG, Messi'yi transfer ettiğine pişman olma noktasında

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi büyük ses getiren Lionel Messi, Fransız ekibinde gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Arjantinli yıldız bu sezon PSG formasıyla 17 maçta yalnızca 6 gol atarken bunların sadece 1 tanesini Ligue 1'de kaydetti. Öte yandan Messi, şut/gol oranı açısından da Avrupa'nın en iyi beş liginde en kötü 2. istatistiğe imza attı.

PSG'de Lionel Messi krizi yaşanıyor. Fransız ekibi sezon başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızdan bir türlü beklediği verimi alamadı. Futbol otoritelerinin büyük bir kısmı tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Messi, bu sezon gösterdiği performansla büyük şaşkınlığa uğrattı.

LIGUE 1'DE 1 GOL ATABİLDİ

Bu sezon PSG formasıyla 17 maçta forma giyen Lionel Messi, 6 gol-6 asistlik performans sergiledi. Bu gollerden yalnızca 1 tanesini Ligue 1'de atan Arjantinli yıldızın, Şampiyonlar Ligi'nde ise asisti bulunmuyor.

MESSI'DEN KÖTÜ TEK FUTBOLCU VAR

Şut/gol oranında kendinden beklenmeyecek derecede kötü bir istatistiğe sahip olan Lionel Messi, Avrupa'nın en iyi 5 liginde dibe vurdu. Arjantinli yıldız, ligde attığı 44 şutta yalnızca 1 kez fileleri havalandırabilirken, Messi'den daha kötü tek isim Manchster City forması giyen Joao Cancelo. Portekizli futbolcu 46 şutta yalnızca 1 gol atabildi.

Ali Gülhan
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Haberler.com - Spor Haberleri

Paris Saint Germain, Lionel Messi, Spor, Haber

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