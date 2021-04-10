Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı

Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA - Haberler | Spor
Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı

Antalya'nın Manavgat Bisiklet Günleri kapsamında düzenlenen Side Antik Dağ Bisikleti MTB Yarışması Side Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Antalya'nın Manavgat Bisiklet Günleri kapsamında düzenlenen Side Antik Dağ Bisikleti MTB Yarışması Side Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Apollon Tapınağı'ndan başlayan yarışmada, sporcular Side'nin tarihi sokaklarından geçerek yarışmayı tamamladı. Yarışma sırasında bir sokak köpeğinin sokaktan geçerken havlaması yarışmacıları korkuttu.

Manavgat Kaymakamlığı'nın himayesinde Manavgat Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği'nin (MASTOB) destekleriyle düzenlenen Manavgat Bisiklet Günleri'nin ilk yarışması olan Side Antik Dağ Bisikleti MTB Yarışması Side Antik Kenti'nde yapıldı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeden 35 erkek ve 7 kadın elit sporcunun katıldığı yarışmada, sporcular antik kentin içindeki harabelerden geçerek başlangıç noktası olan Apollon Tapınağı'nda bitiş noktasında yarışı tamamladı.

SOKAK KÖPEĞİNİN SALDIRISI KORKUTTUSide'nin sokaklarında devam eden yarışmada bir sokak köpeğinin yarışmacılara havlayarak saldırması korkuttu. Zabıta görevlisinin müdahale ettiği sokak köpeği daha sonra sokaktan ayrılarak gözden kayboldu.BİRİNCİLER UKRAYNA'DAN

Side Antik Dağ Bisikleti MTB Yarışması'nda erkek ve kadınlarda birincilikleri Ukraynalı sporcular kazandı. Erkeklerde Ukrayna Milli Takım sporcusu Oleksandr Koniaiev birinciliği, Türkiye Brissa Spor Kulübü sporcusu Abdulkadir Kelleci ikinciliği, Rusya Samara Spor Kulübü sporcusu Maxim Gogolev üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise Ukrayna Milli Takım sporcusu Iryna Popova birinciliği, Rusya Samara Spor Kulübü sporcusu Elena Gogoleva ikinciliği yine Ukrayna Milli Takım sporcusu Maria Sherstiuk üçüncülüğü elde etti. Yarışma dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı
Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Burak Deniz Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarihi Apollon Tapınağı ve Side Antik Kenti'nde dağ bisikleti yarışı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:53:34. #1.14#
title