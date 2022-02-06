Tarihe geçen an! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareket
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Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Mücadeleye 36. dakikada maçın hakemi Gomes'in Salah'a yaptığı hareket damga vurdu. Hakem, bir pozisyon sonrası itirazda bulunan Salah'a elindeki kartı ve düdüğü "Al sen yönet" dercesine uzattı. Yaşanan ilginç anlar sosyal medyada da büyük ilgi çekti.
Senegal ile Mısır arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finaline maçın hakemi Miguel Gomes damga vurdu. Karşılaşmanın 36. dakikasında Gomes ile Salah arasında yaşanan benzeri görülmemiş diyalog sosyal medyada da çok konuşulan konular arasına girdi.
HAKEM , DÜDÜĞÜNÜ VE KARTINI SALAH'A UZATTI
Bir pozisyon sonrası maçın hakemine ısrarlı itirazlarda bulunan Mısır'ın yıldızı Salah, hakemden beklemediği bir reaksiyon aldı. Karşılaşmanın hakemi Miguel Gomes, yıldız futbolcunun bitmek bilmeyen itirazları sonrası elindeki kartı ve düdüğü "Al sen yönet" dercesine uzattı. Yaşanan ilginç anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
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