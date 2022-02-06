Tarihe geçen an! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareket - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihe geçen an! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareket

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Mücadeleye 36. dakikada maçın hakemi Gomes'in Salah'a yaptığı hareket damga vurdu. Hakem, bir pozisyon sonrası itirazda bulunan Salah'a elindeki kartı ve düdüğü "Al sen yönet" dercesine uzattı. Yaşanan ilginç anlar sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

Senegal ile Mısır arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finaline maçın hakemi Miguel Gomes damga vurdu. Karşılaşmanın 36. dakikasında Gomes ile Salah arasında yaşanan benzeri görülmemiş diyalog sosyal medyada da çok konuşulan konular arasına girdi.

HAKEM , DÜDÜĞÜNÜ VE KARTINI SALAH'A UZATTI

Bir pozisyon sonrası maçın hakemine ısrarlı itirazlarda bulunan Mısır'ın yıldızı Salah, hakemden beklemediği bir reaksiyon aldı. Karşılaşmanın hakemi Miguel Gomes, yıldız futbolcunun bitmek bilmeyen itirazları sonrası elindeki kartı ve düdüğü "Al sen yönet" dercesine uzattı. Yaşanan ilginç anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Tarihe geçen an! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareketGörüntü: TRT Spor

Tarihe geçen an! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareketGörüntü: TRT Spor

Tarihe geçen an! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareketGörüntü: TRT Spor

Haberler.com - Spor

Senegal, Mısır, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title