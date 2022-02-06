Tarihe geçen an! Afrika Uluslar Kupası finalinde hakemden Salah'a benzeri görülmemiş hareket

Senegal ile Mısır arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finaline maçın hakemi Miguel Gomes damga vurdu. Karşılaşmanın 36. dakikasında Gomes ile Salah arasında yaşanan benzeri görülmemiş diyalog sosyal medyada da çok konuşulan konular arasına girdi.

HAKEM , DÜDÜĞÜNÜ VE KARTINI SALAH'A UZATTI

Bir pozisyon sonrası maçın hakemine ısrarlı itirazlarda bulunan Mısır'ın yıldızı Salah, hakemden beklemediği bir reaksiyon aldı. Karşılaşmanın hakemi Miguel Gomes, yıldız futbolcunun bitmek bilmeyen itirazları sonrası elindeki kartı ve düdüğü "Al sen yönet" dercesine uzattı. Yaşanan ilginç anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Görüntü: TRT Spor

Görüntü: TRT Spor

Görüntü: TRT Spor

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