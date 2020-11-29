Taraftarlar yenen gollerde hatası olan Lemos'a tepki gösterdi

Fenerbahçeli taraftarlar, Vincent Aboubakar'ın attığı gollerde hata yapan Uruguaylı stoper Lemos'u sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu. Derbide oynatılmaması gerektiğini savunan taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcunun Aboubakar'la baş edemediğini dile getirdi.

Beşiktaş, derbinin ilk yarısında Fenerbahçe'ye karşı üstün bir oyun sergiledi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı maçta Serdar Aziz'in yerine sürpriz bir şekilde 11'de başlayan Lemos'un, Abobuakar'ın attığı 2 golde de hata yapması taraftarları çıldırttı.

"UYSAL BİR STOPER"

Sarı lacivertliler taraftarlar sosyal medyadan Uruguaylı spotere ağır eleştirilerde bulundu. Lemos'un oynatılmaması gerektiğini savunan taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcunun Aboubakar'la baş edemediğini ve uysal bir stoper olduğunu yazdı.