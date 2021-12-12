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Taraftarlar şaştı kaldı! Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket

Taraftarlar şaştı kaldı! Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket
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Süper Lig'in 16. haftasında oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, sahasında Alanyaspor'a 6-2 mağlup oldu. Ev sahibi takımın hocası Marius Sumudica'nın yenilen 6. golün ardından tribünlere yaptığı hareket ise gündeme oturdu. Rumen hoca, "Bitti" şeklinde ellerini iki yana açtı ve taraftara veda etti.

Yeni Malatyaspor'un Alanya'ya 6-2 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Marius Sumudica tribünlere ses getiren bir harekette bulundu.

"BİTTİ"

Rumen hoca, Akdeniz ekibinin attığı 6. golün ardından ellerini iki yana sallayarak "Bitti" hareketi yaptı. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla sahanın ortasına gelen Sumudica, Yeni Malatyaspor atkısını çıkararak öptü ve taraftara el hareketleriyle, "Başımın üstündesiniz ama bitti" şeklinde mesaj verdi.

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