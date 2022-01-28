Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü - Haberler Spor
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Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaraylı taraftarlar, Tuzlaspor'la oynanan hazırlık maçını izleyemedi. GS TV ve YouTube kanalından yayınlanması beklenen maç, hiçbir mecradan paylaşılmadı. Maçı bekleyen taraftarlar GS TV'deki manzarayla çılgına döndü.

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında 13.00'te başlayan karşılaşmayı taraftarlar izleyemedi. Birçok mecrada karşılaşmanın GS TV ve Galatasaray YouTube hesabından yayınlanacağı paylaşıldı.

Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü

YAYIN YOK

GS TV'yi açan taraftarlar, maç yayını göremedi. YouTube kanalında da yayın yapılmadı. Bazı fırsatçılar da bu durumu kullandı. Galatasaray-Tuzlaspor canlı yayın yayın adı altında açılan başlıklara taraftarlar toplandı.

Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü

ZİRVEYE TAŞIDILAR

Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada "GS TV" etiketini zirveye taşıdı. Bu etiket altında bir süredir eleştirilerin hedefinde yer alan yönetime ağır tepki gösterildi.

Sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü

Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü

Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Galatasaray, Tuzlaspor, Spor, Haber

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Yorumlar (1)

Metin Demir:

bu takım bu başkanla kimbilir daha neler görecek fenerin seviyesine kadar döştün bari orda dursaydın

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