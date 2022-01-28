Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında 13.00'te başlayan karşılaşmayı taraftarlar izleyemedi. Birçok mecrada karşılaşmanın GS TV ve Galatasaray YouTube hesabından yayınlanacağı paylaşıldı.

YAYIN YOK

GS TV'yi açan taraftarlar, maç yayını göremedi. YouTube kanalında da yayın yapılmadı. Bazı fırsatçılar da bu durumu kullandı. Galatasaray-Tuzlaspor canlı yayın yayın adı altında açılan başlıklara taraftarlar toplandı.

ZİRVEYE TAŞIDILAR

Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada "GS TV" etiketini zirveye taşıdı. Bu etiket altında bir süredir eleştirilerin hedefinde yer alan yönetime ağır tepki gösterildi.

Sosyal medyadaki bazı tepkiler: