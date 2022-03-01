Fenerbahçe taraftarı endişeli! Aziz Yıldırım'ın kardeşinden ortalığı karıştıracak Löw iması
Haberler.com - Spor
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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım'ın, sarı-lacivertlilerin teknik direktörlüğü için adı geçen Joachim Löw ile ilgili olay ifadeler kullandığı öne sürüldü. Yıldırım'ın katıldığı bir etkinlikte, "Löw bizde bu kez başarılı olur mu?" sorusuna "Önce bir sor bakalım Löw'ün Fenerbahçe'ye geleceğinden haberi var mıymış? ifadelerini kullandığı iddia edildi. Bu sözler üzerine sarı-lacivertli taraftarların büyük bir hayal kırıklığına uğradığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin yeni sezon için anlaşmaya çok yaklaştığı teknik direktör Joachim Löw'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım, Alman hocanın takımın başına getirilmeyeceğini ima etti.
"FENERBAHÇE'YE GELECEĞİNDEN HABERİ VAR MIYMIŞ?"
Fotospor'da yer alan habere göre, Löw'ü Türkiye'de en yakından tanıyan isim olan Fenerbahçe eski futbol şube sorumlusu Ali Yıldırım'dan hayal kırıklığı yaratacak sözler geldi. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın kardeşi olan Ali Yıldırım katıldığı bir etkinlikle kendisine yöneltilen, 'başkanım, Löw bizde bu kez başarılı olur mu?' sorusuna; 'önce bir sor bakalım Löw'ün Fenerbahçe'ye geleceğinden haberi var mıymış?' cevabını verdi.
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