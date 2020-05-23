Tarabya Sahili'nde yüzen yunuslar kamerada
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ve balık avlamanın da yasaklanmasıyla birlikte daha çok yunus görülmeye başlandı.
23.05.2020 13:34 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:37
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ve balık avlamanın da yasaklanmasıyla birlikte daha çok yunus görülmeye başlandı. Tarabya Sahili'nde yüzen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu. Boğaz'da yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA