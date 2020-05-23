Tarabya Sahili'nde yüzen yunuslar kamerada İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ve balık avlamanın da yasaklanmasıyla birlikte daha çok yunus görülmeye başlandı.



- İstanbul İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ve balık avlamanın da yasaklanmasıyla birlikte daha çok yunus görülmeye başlandı. Tarabya Sahili'nde yüzen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu. Boğaz'da yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.- İstanbul Kaynak: DHA