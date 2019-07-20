'Tanker krizi'nde son durum

İngiltere hükümeti, İngiliz gemilerinden Hürmüz Boğazı dışında kalmasını isterken, İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Cebelitarık Boğazı'ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi'ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir" değerlendirmesinde bulundu.

'Tanker krizi'nde son durum

İngiltere hükümeti, İngiliz gemilerinden Hürmüz Boğazı dışında kalmasını isterken, İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Cebelitarık Boğazı'ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi'ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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