'Tanker krizi'nde son durum
İngiltere hükümeti, İngiliz gemilerinden Hürmüz Boğazı dışında kalmasını isterken, İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Cebelitarık Boğazı'ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi'ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir" değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere hükümeti, İngiliz gemilerinden Hürmüz Boğazı dışında kalmasını isterken, İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Cebelitarık Boğazı'ndaki korsanlığın aksine Basra Körfezi'ndeki eylemimiz denizcilik kurallarını korumak içindir" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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