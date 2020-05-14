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Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol

Türk futbolunun "Altın Ayakkabı" sahibi efsane golcüsü Tanju Çolak, kendisine ait Youtube kanalında G.Saray'ın gündemini değerlendirdi ve sarı-kırmızılılara dönmek isteyen Arda Turan'la ilgili dikkat çeken bir öneride bulundu. Arda'nın futbolcu olarak dönmesinin zor olduğunu söyleyen Çolak, G.Saray'a yardımcı antrenör olabileceğini ifade etti.

Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
14.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:29

Türk futbolunun efsane isimlerinden Tanju Çolak, Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş'la ilgili itirafta bulunurken, sarı-kırmızılı takıma sürpriz bir antrenör önerisinde bulundu.

Hasan Şaş'ı Adana Demirspor'un teknik direktörü yapmak için teklifte bulunduğunu ancak genç futbol adamının bunu kabul etmediğini söyleyen Tanju Çolak, kendisine ait Youtube kanalında yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörlük görevi için, son olarak Medipol Başakşehir'de oynayan eski Galatasaraylı Arda Turan'ı önerdi.

"HASAN ŞAŞ'I ADANA DEMİRSPOR'A GETİRMEK İSTEDİM, KABUL ETMEDİ"

Adana Demirspor'da sportif direktörlük yaparken Hasan Şaş'a teknik direktörlük teklifi yaptığını itiraf eden Tanju Çolak, "Ben Adana Demirspor'un sportif direktörüyken teknik direktörlük için ilk teklifimi Hasan Şaş'a yaptım. Hasan bana, "Fatih hocayı yarı yolda bırakamam" diyerek Adana Demirspor'un teklifini kabul etmedi. Ona, 'Bize gel. Bu görev senin için önemli. Sen Adana Demirspor'da futbol oynadın, Adanalısın. Gel, Demirspor'a sahip çık. Senin artık tek başına bir takım yönetme zamanın geldi' dedim fakat kabul görmedi" dedi.

"ARDA TURAN GALATASARAY'A YARDIMCI ANTRENÖR OLSUN"

Sürpriz bir öneri gündeme getiren Tanju Çolak, Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan'ın Terim'in yardımcısı olabileceğini söylerken, "Türkiye'de antrenör mü kalmadı? Tugay Kerimoğlu var, Ergün Penbe var, aşağıdan gelen Necati Ateş var, Selçuk İnan var. Fatih hocaya buradan sesleniyorum. Sen Arda Turan'ı Galatasaray'a çok istiyorsun, onu çok rahat yardımcı antrenör olarak alabilirsin. Çok da faydalı olacağına inanıyor ve söylüyorum. Fatih hocaya çok iyi yardımcı antrenörlük yapar. Futbolcularla, taraftarlarla diyaloğu iyi. Ben Arda'yı sevmeyen biri değilim ki. Onu çok seviyorum. Duruşunu seviyorum, karakteri güzel. Eyvallahı yok. Ben kendime de benzetiyorum Arda'yı. Arda Turan Galatasaray'a yardımcı antrenör olursa herkes de mutlu olur, taraftar da mutlu olur, Arda da mutlu olur diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"ARDA'YI ÇOK SEVİYORUM, FATİH HOCA BANA TEKLİF YAPSA GİDERİM"

Arda Turan'a düşman olmadığını ve aksine çok sevip saygı duyduğunu söyleyen efsane futbolcu, Galatasaray'dan yardımcı antrenörlük teklifi gelmesi halinde kabul edeceğini söyleyerek "Ben bir öneri getiriyorum sadece. Kötü bir amaçla da getirmiyorum. 2 senedir futbol oynamamış, kilo almış bir Arda'nın futbolu zor oynayacağını düşünüyorum. Arda'nın düşmanı değilim ben, onu çok seven biriyim. Arda'nın Galatasaray sevgisini biliyorum. Bu da benden farklı bir öneri. Neden olmasın? Bugün Fatih hoca bana yardımcı antrenörlük teklif etse giderim. Futbolun içine giriyorsun sonuçta. Dışına çıkmıyorsun ki. Fatih Terim'in tecrübelerinden yararlanıyorsun orada" şeklinde konuştu.

Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Haber Yorumları (1)
ANKARA: Öneride bulunana bir bak,önerilene bir bak...
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