Tanesi 60 lira, çeyrek dilimi ise 15 TL

Sezonun ilk karpuzu pazar tezgahına yüksek fiyatla girdi.

Sezonun ilk karpuzu pazar tezgahına yüksek fiyatla girdi. Kilosu 8 liradan satılan, tanesi ortalama 60 ile 80 TL'yi bulan karpuz, tüketicinin isteği üzerine çeyrek dilimlerle satılmaya başlandı.

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgaha çıktı. İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan karpuzun fiyatı ise cep yaktı. Kilosu 8 TL'den satışa sunulan karpuzdan almak isteyenler, ortalama 60-80 TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Karpuz satıcısı Kadir Demirbaş, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu. Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Demirbaş, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 15-20 TL'den tüketiciye satıyor.

"Müşteriye bütün fiyatı çok geliyor, bizde dilim, dilim satıyoruz"

Müşteriye bütün fiyatı çok geliyor, bizde dilim, dilim sattıklarını anlatan karpuz satıcısı Kadir Demirbaş, "Bu yöntem büyük ilgi görürken hem tüketici hem de satıcı halinden memnun. Müşteri daha rahat alabiliyor. Bir çeyrek 15 ile 20 TL, yarım olursa 25-30 arası satılıyor. Talep görüyor. Gün içinde 50 taneye yakın karpuzu bu şekilde satıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı