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Taner Taşkın: "İyi mücadele ettik"

İhlas Haber Ajansı / Zafer Şahin - Haberler | Spor

- Taner Taşkın: "İyi mücadele ettik" Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Adanaspor galibiyeti sonrası, "Kümede kalma açısından iyi puan oldu" dedi.

ANKARA (İHA) - - Taner Taşkın: "İyi mücadele ettik"

ADANA - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Adanaspor galibiyeti sonrası, "Kümede kalma açısından iyi puan oldu" dedi.

Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Adanaspor maçının zor olacağını biliyorduk. Haftalardır çıkışta olan bir takım. Bizde ligde tutunmaya çalışan bir takımız. Haftalardan beri iyi mücadele ediyoruz. Maça Adanaspor iyi başladı, biz daha sonra dengeyi kurduk. Kontrataklarla çıkmayı istiyorduk, çocuklar da bunu iyi yaptılar. Kümede kalma açısından iyi puan oldu" diye konuştu.

Taner Taşkın: İyi mücadele ettik

Taner Taşkın: İyi mücadele ettik

Taner Taşkın: İyi mücadele ettik

İhlas Haber Ajansı / Zafer Şahin - Spor Haberleri

KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Adanaspor, Ankara, Spor, Haber

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