Benfica'dan Jurasek'i resmi olarak kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar'ın gerçekleşmesi halinde Abraham ikinci transferi olacak. Peki, Tammy Abraham uçak takip kodu ne, İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek?

TAMMY ABRAHAM UÇAK TAKİP KODU NE?

Siyah-Beyazlı taraftarların merak ettiği forver transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İmmobile'yi Bologna'ya göndermeye hazırlanan Kara Kartal, yeni golcüsü için geri sayıma geçti.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, forvet hattına önemli bir takviye yapıyor. Siyah-beyazlılar, Roma'nın yıldız golcüsü Tammy Abraham ile anlaşmaya vardı ve İngiliz futbolcu resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geliyor.

Tammy Abraham'ın İstanbul'a ne zaman geleceği ve uçuş bilgileri henüz paylaşılmadı.

TAMMY ABRAHAM KİMDİR?

Geçen sezonu AC Milan'da kiralık geçiren 27 yaşındaki forvet, anlaşmayı imzalamak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek. 11 kez İngiltere Milli Takım forması giyen golcü futbolcu, futbola Chelsea alt yapısında başladı. Tammy Abraham, kariyerinin devamında Bristol City, Swansea City, Aston Villa, Roma ve Milan formaları giydi.

Geçen sezon 45 maça çıkan İngiliz forvet, 10 gol atıp, 7 de asist yaptı.