- Tamer Tuna : "Gol atacağımız maçları önümüzdeki haftadan itibaren göreceksiniz"

İZMİR - Bugün Menemenspor'a karşı pozisyonlar bulduklarını ancak golle sonuçlandıramadıklarını anlatan Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Gol atacağımız maçları önümüzdeki haftadan itibaren göreceksiniz" dedi.

Menemenspor'la golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımın bugüne kadar üretkenlik anlamında iyi durumda olmadığını bildiklerini söyledi.

Golcü oyuncu Tim'in bugün sahada olmamasını tercih ettiklerini ifade eden Tuna, "İkinci yarının ortalarında 65-70. dakikadan sonra oyunun kontrolünü ele aldığımızda pas oyununu, biraz daha dikine gitmek istedik. O pozisyonları da yakaladık fakat sonuca çeviremedik. Oyunun başında kontrol bizdeydi. Batuhan'ın oldukça net pozisyonları vardı, atamayabilir, olabiliyor ama atacağımız maçları önümüzdeki haftadan itibaren göreceksiniz. Bazen oyuncuya bağlı değildir, santrafor konusu değildir, takımın bütününde olan bir konudur bu olay. Biz bugün 3 oyuncu değişikliği yaptık, sahadaki oyuncuların performansı gayet iyi seviyedeydi" dedi.