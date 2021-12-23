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Tamer Tuna, Bursaspor'da

Tamer Tuna, Bursaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile anlaştığını duyurdu.

Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile anlaştığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, yeni teknik direktörünü belirledi. Yeşil-beyazlılar, Tamer Tuna ile anlaştıklarını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tamer Tuna ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tamer Tuna'nın imza töreni bugün saat 16.30'da İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılacak. Genç teknik adam da ilk antrenmanına bu akşam çıkacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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