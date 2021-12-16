Tamamlanan Sivas YHT garı yolcu kabulüne hazır - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tamamlanan Sivas YHT garı yolcu kabulüne hazır

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Ekonomi

Tamamlanan Sivas YHT garı yolcu kabulüne hazırSİVAS Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında yapımı tamamlanan gar, yolcu kabulüne hazır hale geldi.

ANKARA (İHA) - Tamamlanan Sivas YHT garı yolcu kabulüne hazır

SİVAS Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında yapımı tamamlanan gar, yolcu kabulüne hazır hale geldi.

Ankara ile Sivas arasını 12 saatten 2 saate düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesinin yüzde 95'lik kısmı tamamlandı. Kırıkkale ile Sivas arası yolcu seferlerine hazır hale geldi. Projenin tamamlanması için çalışmalar hızla sürerken YHT Sivas Garı tamamlanarak yolcu kabulüne hazır hale getirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan yapımı tamamlanan Yüksek Hızlı Tren Garı'nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çevre düzenlemesi tamamlanan tarihi tren garını da ziyaret eden Ayhan, gar binası ve istasyonun yolcu kabulüne hazır olduğunu belirtti.

Tamamlanan Sivas YHT garı yolcu kabulüne hazır

Tamamlanan Sivas YHT garı yolcu kabulüne hazır

Tamamlanan Sivas YHT garı yolcu kabulüne hazır

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title