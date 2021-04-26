Tam kapanma kararının ardından THY biletlerle ilgili kafa karışıklığını giderdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma dönemine 29 Nisan'da geçilecek. Bu dönemde şehirler arası seyahat kısıtlaması da olacak. THY ise konuya ilişkin, "29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecek" açıklamasını yaptı.