Talisca'nın Çin'den ayrılmak istemesinde sevgilisiyle arasının bozulması etkili oldu
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Talisca'nın Çin'den ayrılmak istemesinde sevgilisiyle arasının bozulması etkili oldu

17.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:36

İsmi transfer döneminde Beşiktaş ile anılan Talisca, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile ayrılık noktasına geldi. Ayrılık gelişmesinde saha dışı olayların etkili ortaya çıktı.

Guangzhou Evergrande'den ayrılma ihtimali her geçen gün artan Anderson Talisca'nın durumunda saha dışı bir etkenin de rol oynadığı ortaya çıktı.

Çin basınında yer alan habere göre Anderson Talisca geçtiğimiz sezon ülkesinden geri dönerek Çin'deki takımına katıldı ancak bu süreçte kız arkadaşı Larissa Marques kendisiyle gelmedi.

ESKİ FOTOĞRAFLARINI SİLDİLER

O süreçte Çin'e gelemeyen ve Brezilya'da kalan Larissa Marques, çok uzun süre Talisca'dan ayrı kalmaya dayanamadı. Bu durum zamanla ikilinin arasının açılmasına neden oldu ve ilişkinin bozulmasıyla sonuçlandı. Hem Talisca hem de Larissa, sosyal medya hesaplarından eski aşk fotoğraflarını sildiler.

Talisca'nın Çin'den ayrılmak istemesinde sevgilisiyle arasının bozulması etkili oldu

Çin'de değişen futbol ligi statüsü ve maç takvimi durumlarının, futbolcuların aile hayatlarını da etkilediği Guangzhou Evergrande teknik direktörü Fabio Cannavaro tarafından dile getirilmişti.

Sezonun sona ermesiyle Çin'den ayrılarak ülkesine giden ve şu sıralar yeni sezon öncesi burada bulunan yıldız futbolcunun Brezilya'dan muhtemelen dönmeyeceği ve takımdan ayrılacağı belirtiliyor.

(Skorer)

Talisca'nın Çin'den ayrılmak istemesinde sevgilisiyle arasının bozulması etkili oldu
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