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Talihin böylesi! Ligde Galatasaray formasını ilk kez giydiği maçtan ağlayarak çıktı

Talihin böylesi! Ligde Galatasaray formasını ilk kez giydiği maçtan ağlayarak çıktı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Giresunspor maçıyla Süper Lig'de ilk heyecanını yaşayan genç futbolcu Işık Kaan Arslan, 19. dakikada büyük şanssızlık yaşadı. Sakatlanan Işık, oyuna devam edemedi. Genç futbolcu, gözyaşları içinde çimleri yumrukladı. Taraftarlar, büyük üzüntü yaşayan Işık'ı tezahüratlarıyla teselli etmeye çalıştı.

Galatasaray formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Işık Kaan Arslan, sakatlanarak 19. dakikada yerini Luyindama'ya bıraktı. Süper Lig'de ilk kez forma giyen Işık, sakatlandıktan sonra çimleri yumrukladı.

Talihsizliğin böylesi! Ligde ilk kez Galatasaray forması giydiği maçtan ağlayarak çıktıGörüntü: beIN Sports

TARAFTAR TESELLİ ETTİ

Gözyaşları tutamayan genç futbolcu için tribünlerden destek tezahüratları yükseldi. Işık Kaan, alkışlar eşliğinde oyundan çıktı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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