Talihin böylesi! Ligde Galatasaray formasını ilk kez giydiği maçtan ağlayarak çıktı

Galatasaray formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Işık Kaan Arslan, sakatlanarak 19. dakikada yerini Luyindama'ya bıraktı. Süper Lig'de ilk kez forma giyen Işık, sakatlandıktan sonra çimleri yumrukladı.

Görüntü: beIN Sports

TARAFTAR TESELLİ ETTİ

Gözyaşları tutamayan genç futbolcu için tribünlerden destek tezahüratları yükseldi. Işık Kaan, alkışlar eşliğinde oyundan çıktı.

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