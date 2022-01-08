Talihin böylesi! Ligde Galatasaray formasını ilk kez giydiği maçtan ağlayarak çıktı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Giresunspor maçıyla Süper Lig'de ilk heyecanını yaşayan genç futbolcu Işık Kaan Arslan, 19. dakikada büyük şanssızlık yaşadı. Sakatlanan Işık, oyuna devam edemedi. Genç futbolcu, gözyaşları içinde çimleri yumrukladı. Taraftarlar, büyük üzüntü yaşayan Işık'ı tezahüratlarıyla teselli etmeye çalıştı.
Galatasaray formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Işık Kaan Arslan, sakatlanarak 19. dakikada yerini Luyindama'ya bıraktı. Süper Lig'de ilk kez forma giyen Işık, sakatlandıktan sonra çimleri yumrukladı.
TARAFTAR TESELLİ ETTİ
Gözyaşları tutamayan genç futbolcu için tribünlerden destek tezahüratları yükseldi. Işık Kaan, alkışlar eşliğinde oyundan çıktı.
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet