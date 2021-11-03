Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para kullanımını yasakladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para kullanımını yasakladı

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Ekonomi

Taliban yönetimi, ekonomik krizdeki ülkede yabancı para birimlerinin kullanılmasını yasakladı. Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Kerimi, yabancı para kullanımının ülke ekonomisine zarar verdiğini belirterek, karara uymayanlara yasal işlem yapılacağını söyledi.

Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Kerimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar nedeniyle herkesten tüm işlemlerde Afgan para birimini kullanmasını istediklerini söyledi. Esnaf, tüccar ve halktan, ticarette yabancı para birimi kullanmamasını istediklerini ifade eden Kerimi, yabancı para kullanımının ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ve halka zarar verdiğini vurguladı. Kerimi, bu karara uymayanlara yasal işlem uygulanacağını kaydetti.

Öte yandan Afganistan Merkez Bankası, 15 Eylül'de, tüm vatandaşlardan Afgan para biriminin kullanılması konusunda çağrı yapmıştı.

ÜLKEDE NAKİT YETERSİZLİĞİ VE EKONOMİK KRİZ

Taliban'ın, başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor. Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar devam ediyor. Hükümetin düşmesiyle dolarda yaklaşık yüzde 15 artış yaşanırken birçok ürünün de fiyatı yükseldi. Afganistan'da nakit yetersizliği nedeniyle halk, bankalardan haftalık en fazla 20 bin Afgani (yaklaşık 200 dolar) çekebiliyor.

ÜLKE EKONOMİK FELAKETE DOĞRU HIZLA İLERLİYOR

Öte yandan Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası, geçende Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesti. Diğer taraftan da birçok ülke, Taliban hükümetini tanımayı reddediyor. Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor. ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Ekonomi Haberleri
Taliban'dan çöküşü hızlandıracak karar! Afganistan'da yabancı para birimlerinin kullanılması yasaklandı

Taliban'dan çöküşü hızlandıracak karar! Afganistan'da yabancı para birimlerinin kullanılması yasaklandı

 Muş: Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı.

Muş: Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
Yorumlar (1)
Murat ÖREN:Artık kucaklarında silah yok. Ellerinde kalem hesap kitap devri başladı.
Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

title