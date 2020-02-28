Talasgücü Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor

28.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:03

Talasgücü Belediyespor ligin 20.haftasında Pazar günü sahasında Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor'u konuk edecek.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor Pazar günü oynayacağı Sorgun Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Son iki haftadır aldığı galibiyetlerle zirveye yaklaşan Sarı-Lacivertliler Sorgun Belediyespor maçını da kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini alarak çıkışını sürdürmekte kararlı. Ligde geride kalan 19 hafta sonunda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 33 puanla 4.sırada yer alan Talasgücü Belediyespor ligde kalan haftaları en iyi şekilde tamamlamak istiyor. Pazar günü Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan Talasgücü Belediyespor ile Sorgun Belediyespor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Diyarbakır Bölgesinden İsmail Güzel yönetecek. Güzel'in yardımcılıklarını Recep İlker Kor ve Ümit Yalçın Eser yapacak. Maçın 4.Hakemi Aydın Yakar. - KAYSERİ

Kaynak: İHA