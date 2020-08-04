Taksilere puan sistemi geliyor! Müşteriler, şoförlere not verecek Taksilerde puanlama sistemi çalışmaları başladı. Buna göre; müşteriler, taksinin şoförüne; kurallara uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek. Bu puan, sistem üzerinden görülecek. Notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında tatlı rekabet başlayacak.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, pandeminin halen işlerini etkilemeye devam ettiğini, sektördeki iş kaybının yüzde 60 seviyesinde olduğunu kaydetti. Eylül gibi pandeminin etkisinin daha da azalacağını öngördüklerini belirten Aksu "Bu süreçte Özel Tüketim Vergisi teşviki sektörümüz için tekrar gelirse 270 milyon liralık araç alımı yapıp araç parkını yenileyerek sezonu açmak istiyoruz. ÖTV teşviki ile sektör her sene üç bin araç yenilenir. Doğrudan 250 bin kişi buradan ekmek yiyor. Her gün 800 bin taşıma yapıyoruz. Bu gerçekler ışığında araçlarımızı da yenileyerek müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz" dedi.

ÖDÜL SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sektörün daha da keyifli hale gelmesi için bir mobil uygulama üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Aksu "Ödüllendirme sistemini getirerek müşterilerimize daha da kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmamız bittiğinde müjdeyi vermiş olacağız. Sektörde iyi örnekleri çoğaltarak müşterilerimizi daha memnun ve mutlu etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

MÜŞTERİLER PUAN VERECEK

Müşteriler, kullandıklarını taksinin şoförüne, mobil uygulama üzerinden; trafik kurallarına uyma, nezaket, yolcu ve yol güvenliği gibi birçok konuda puan verecek. Bu puan, sistem üzerinden görülecek. Müşteriler, yüksek puan almış şoförleri tercih edebilecek. Böylece notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında da tatlı bir rekabet başlayacak.