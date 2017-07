Takımların Kamp Merkezi: Bolu

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Temiz havası, antrenman sahaları ve kapalı spor salonları ile öne çıkan "tabiatın yaşayan kalbi" Bolu, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig'de mücadele eden futbol takımları ile atletizm, güreş ve basketbol milli takımlarının tercih ettiği merkez haline geldi.



Yeni sezon öncesinde Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig ve 2. Lig takımları, Bolu'da antrenman sahası bulunan otellerde kamp için rezervasyonlar yaptırmaya başladı.



Spor Toto Süper Lig ekipleri Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor, Kardemir Karabükspor ile TFF 1. Lig takımları Adana Demirspor, Adanaspor ve Ankaragücü takımları otellerle görüşerek rezervasyon yaptırdı. Birçok takımın da bölgede bulunan otellerle görüşmeleri devam ediyor.



Türkiye Güreş Federasyonunun faaliyet programında yer alan kamplar kapsamında, grekoromen ve serbest güreş mili takımlarının gençler, yıldızlar ve büyükler takımları da Avrupa ve dünya şampiyonalarının yanı sıra yıl içinde düzenlenen birçok şampiyonaya Aladağ'da bulunan kamp eğitim merkezinde hazırlanıyor.



Türkiye Atletizm Milli Takımı sporcuları ise Karacasu beldesinde bulunan bir otelde konaklayarak, kent merkezindeki atletizm pistinde günde çift antrenman yaparak Avrupa ve dünya şampiyonaları hazırlıklarını sürdürüyor.



Basketbol gençler, yıldız ve büyükler milli takımları da Bolu'da kamp yapan ekipler arasında bulunuyor.



Değişik branşlara da kamp imkanı sunuluyor



Bolu Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal güzellikleri ve eşsiz faaliyet imkanları ile Bolu'nun ülke sporcularına ve insanına önemli olanaklar sunduğunu belirterek, "Bolu'nun hem turizm hem de spor kenti olması yönünde ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Her yıl çok sayıda futbol takımımız ilimizin doğal güzellikleriyle dolu düzlüklerinde, yaylalarında kamp yapıyor." dedi.



Sporcuların, sıcak yaz mevsiminde belirli rakımın üzerinde olan yerlerde, rahat ve ferah bir ortamda kondisyon yükleme imkanı bulduğunu ifade eden Vali Baruş, Bolu'nun her geçen gün kazandığı sportif tesislerle de sadece futbolda değil, değişik branşlara da kamp imkanı sunduğunu vurguladı.



Karaçayır Mahallesi'ne çok önemli spor tesisleri inşa edildiğini aktaran Baruş, "Halen inşaatı devam eden olimpik yüzme havuzumuz var. Onu da 2018 yılında tamamladığımızda yüzme sporu anlamında önemli bir merkez haline geleceğiz. Diğer taraftan il merkezimizde futbol, basketbol sahalarımız tenis kortlarımız ve salonlarımızla her zaman sporcularımızı ağırlamaya hazır." diye konuştu.



Vali Baruş, yatak sayısının 8 binin üzerine çıkıldığını, sporculara ve yöneticilere her türlü imkanı sunacakları, Bolu'nun ilerleyen dönemlerde spor turizmi bakımından daha da hareketli olacağını kaydetti.



Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Cintimar da federasyon bünyesinde bulunan sporcuların Aladağ bölgesinde maraton ve mesafe kampı, şehir merkezinde ise çekiç, gülle ve cirit atma kampı yaptığını hatırlattı.



Çintimar, "Bolu bizim için hem daha rantabl hem de diğer şehirlerdeki yarışlara ulaşabilmemiz adına daha uygun bir merkez. Burada çok güzel bir ortam var. Biz de bu ortamda çocuklarımızın en iyi şekilde yarışabilmesi ve mutlu ayrılabilmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise aşırı sıcaklar nedeniyle Bolu'nun futbol takımlarının kampı için ideal bir yer olduğunu, gerek kamp sahaları gerekse tesisler bakımından Bolu'nun tercih edilen bir konumda olduğunu dile getirdi.