Takımla yemek bile yemedi! İşte Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'tan koparan 10 kritik hata

Şampiyonlar Ligi'ni puansız kapatan Beşiktaş, Süper Lig'de de 9. sıraya kadar geriledi. Sahada gösterilen kötü performans ve başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Geçen senin yıldızı olan deneyimli hocanın bu duruma nasıl geldiği ise herkesi oldukça şaşırttı.

TESİSLERDE ODASINA KAPANDI

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Yalçın, ilk olarak geçen sezondaki motive görüntüsünü bu sezon yansıtamadı. Tecrübeli teknik adamın eski alışkanlıkları ve yaşantısına dönüşü ayrılık sürecini başlatan etken oldu. Takımla iletişim konusunda büyük problem yaşayan Yalçın'ın bu tutumu, oyuncular arasında olumlu karşılanmadı. Tesiste çoğunlukla odasına kapanan ve takım yemeğinde bile bulunmayan tecrübeli teknik adamın, özellikle yabancı futbolcularla arasında soğuk rüzgarlar esti. Yerli oyuncuların problemleriyle ilgilenmeyen Sergen hocanın, tüm idmanları 12:00'de yaptırıp başka çalışma yaptırmaması da takımın kondisyonunu düşürdü ve oyuncuların oyun temposunu azalttı.

FUTBOLCULARLA BAĞI KOPTU

Pandemi sebebiyle yurt dışı kamplarının iptal edilmesi sonrası İstanbul'daki çalışmalarda kamp yapmayan ve idman sonrası oyuncuları evlerine gönderen Yalçın'ın bu davranışı, futbolcuların sezona iyi hazırlanamamasıyla sonuçlandı. Özellikle bu durum başta sakatlık olmak üzere birçok konuyu tetikledi. Kadro tercihleri sebebiyle sürekli eleştirilen deneyimli isim, transfer çalışmalarındaki tutumu ve finalde de medya önünde oyuncularını suçlaması sonrasında ekibiyle bağını iyice kopardı ve beklenen son Dortmund mağlubiyetinden 12 saat sonra yaşandı.

İşte Sergen Yalçın'ın 10 hatası:

Eski alışkanlıklarına döndü.

Takımla bağ kurmadı.

Odasından hiç çıkmadı. Yemekte bile kafileden ayrı kaldı.

Yabancı futbolcuların karşısına aldı.

Yerliler ile diyalog kurmadı.

Tüm idmanları saat 12:00'de yaptırdı.

Sezon başı kampı yapmadı.

Kadro seçimi ve hamleleri hatalıydı.

Transferde aktif rol almadı.

Medya önünde futbolcularını suçladı.

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