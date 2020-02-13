: Takım arkadaşı ve hocası, Hakim Ziyech'in Chelsea'ye transferini duyurdular

13.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:53

Hollanda Ligi takımlarından Ajax'ın yıldızı Hakim Ziyech'in İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'ye transferinin büyük ölçüde bittiği ortaya çıktı.

ERIK TEN HAG'DAN AÇIKLAMA

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, "Bir transfer olacağını bekliyorduk. Aslında bu transferin bir ya da iki yıldır olmasını bekliyordum. Ziyech'in transfer olmayınca her seferinde 'Vay be yine kaldı' diyordum. Sezon sonuna kadar aramızda olacağı için mutluyuz." diyerek Faslı yıldızın gelecek sezon İngiliz ekibinde olacağının sinyalini verdi.

TAKIM ARKADAŞI DA AÇIKLADI

Ajax forması giyen Donny van de Beek ise "Transferin tamamen bittiğini bilmiyorum. Ancak Ziyech'e Chelsea'de başarılar diliyorum. Umarım orada da çok iyi işler yapar. Bence hak ettiği bir adım atacak. Ziyech harika bir futbolcu, bu yüzden Chelsea'de de iyi işler yapacağına eminim. Chelsea, Ziyech için doğru bir adım. Elbette herkesin fikirleri vardır ama ben doğru yere gittiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"BONSERVİSİ 45 MİLYON EURO"

Bu arada Hollanda basını, Ajax ile Chelsea arasında Hakim Ziyech için 45 milyon euroluk anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hollanda ekibi Ajax ile bu sezon 30 resmi maça çıkan Hakim Ziyech, 8 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

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