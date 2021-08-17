Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde

Haberler.com - Haberler | Spor

Dün akşam Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendiği mücadelede uzun yıllar unutulmayacak bir olay yaşandı. Brezilyalı stoper Marcao, bölgesini terk edip takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na doğru koştu, kafa ve yumruk attı. Ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. TFF'nin disiplin yönetmeliğindeki maddeye göre Marcao, 5 ila 10 maç arasında bir ceza alacak.

Gündemin zirvesindeki Marcao'nun nasıl cezalarla karşılacağı merak ediliyor. G.Saraylı futbolcu, takım arkadaşına kafa ve yumruk atarak herkesi şoke etti. TFF'nin disiplin yönetmeliğine göre Marcao 5 ila 10 maç arasında ceza alacak.

Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde

44. MADDE

İlgili 44. maddedeki içerik şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.

Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde

"KEREM KIYMETLİMİZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu olayla ilgili, "Saha içinde ilk kez böyle bir şey görüyorum. Kerem bizim kıymetlimiz. Ama Marcao hiç böyle bir çocuk değil. Onu dinlemek istiyorum. Gereği yapılacaksa önce dinlememiz lazım" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde
Giresunspor-Galatasaray maçına damga vuran kavgada Fatih Terim safını belli etti: Kerem bizim kıymetlimiz
Giresunspor-Galatasaray maçına damga vuran kavgada Fatih Terim safını belli etti: Kerem bizim kıymetlimiz
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya tepki yağıyor: Evine dön
Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya tepki yağıyor: Evine dön
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Kibariye Ece Üner Cimilli İbo Bülent Ersoy
Spor Muslera Lionel Messi Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 12:11:43. #1.16#

title