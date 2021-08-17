Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde

Dün akşam Galatasaray'ın deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendiği mücadelede uzun yıllar unutulmayacak bir olay yaşandı. Brezilyalı stoper Marcao, bölgesini terk edip takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na doğru koştu, kafa ve yumruk attı. Ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. TFF'nin disiplin yönetmeliğindeki maddeye göre Marcao, 5 ila 10 maç arasında bir ceza alacak.

Gündemin zirvesindeki Marcao'nun nasıl cezalarla karşılacağı merak ediliyor. G.Saraylı futbolcu, takım arkadaşına kafa ve yumruk atarak herkesi şoke etti. TFF'nin disiplin yönetmeliğine göre Marcao 5 ila 10 maç arasında ceza alacak.

44. MADDE

İlgili 44. maddedeki içerik şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.

"KEREM KIYMETLİMİZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu olayla ilgili, "Saha içinde ilk kez böyle bir şey görüyorum. Kerem bizim kıymetlimiz. Ama Marcao hiç böyle bir çocuk değil. Onu dinlemek istiyorum. Gereği yapılacaksa önce dinlememiz lazım" ifadelerini kullandı.