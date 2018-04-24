Takbi Heyetinden Denizli'ye Ziyaret

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Almanya Tarım Bakanlığınca yürütülen Türk-Alman Kooperatif Birlikleri İşbirliği (TAKBİ) Projesi kapsamında Denizli'ye gelen Türk-Alman heyeti ziyaretlerde bulundu.

Almanya kooperatifçiliğinin Türkiye'de pilot seçilen illerde model olarak geliştirilmesi ve kooperatif birlikleri arasında işbirliğinin artırılması ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen TAKBİ Projesi kapsamında, proje yönlendirme kurulu ve çalışma grubu üyeleri Denizli'ye geldi.

Heyet, Denizli Valisi Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci'yi ziyaret etti.

Vali Karahan, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizde pilot il olarak seçilen yerlerde kooperatifçiliğin daha iyi duruma gelmesi, seviyesinin yükseltilmesi, kooperatifçilikte hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan çok yönlü bu çalışmayı önemli buluyorum. Bu çalışma çiftçilerimize büyük katkı sağlayacaktır. Ziyaretinizden ve çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkan Vekili Değirmenci de tarımın bölge, ülke ve bütün dünya için çok önemli bir sektör olduğunu belirterek, "İnsanlık devam ettiği sürece tarıma olan ihtiyaç artarak devam edecektir. Biz de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizdeki tarım ve hayvancılığa destek olmak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyaretlere, Tarım Reformu Genel Müdürü Emin İzol, HAY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Ertürk ile Almanya Tarım Bakanlığı ve Kooperatifler Konfederasyonu temsilcileri, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Tarım Ataşesi Peter Bohlen katıldı.