Tahkim Kurulu, Ural Aküzüm'ün Cezasını Onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'e sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezasını onadı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan Tahkim Kurulu kararları şöyle:



"MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün, futbolcu Emre Şahin ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.07.2017 tarih ve E.2017/281 - K.2017/319 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Duruşma isteminin reddine,



Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oy birliği ile,



Gençlerbirliği Spor Kulübü futbolcusu Tokelo Anthony Rantie'in, PFDK'nın 06.09.2017 tarih ve E.2017-2018/53 - K.2017-2018/66 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Tokelo Anthony Rantie hakkında rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesine istinaden 1/3 oranında indirim uygulanması suretiyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.666,67 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oy birliği ile,



Erteleme talebinin reddine, oy birliği ile,



Atiker Konya Spor Kulübü'nün ve kulüp başkanı Fatih Yılmaz'ın, PFDK'nın 06.09.2017 tarih ve E.2017-2018/45 - K.2017-2018/76 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Atiker Konya Spor Kulübü'nün, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy çokluğu ile,



Kulüp başkanı Fatih Yılmaz'ın, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3. ve 38/1-b maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy çokluğu ile,



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yat. A.Ş.'nin, kulüp yöneticisi Ural Aküzüm hakkındaki PFDK'nın 06.09.2017 tarih ve E.2017-2018/44 - K.2017-2018/74 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Kulüp yöneticisi Ural Aküzüm'ün, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy çokluğu ile,



Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 06.09.2017 tarih ve E.2017-2018/68 - K.2017-2018/70 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Duruşma isteminin reddine,



Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,



Erteleme talebinin reddine, oy birliği ile,



MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün, futbolcusu Olanrewaju Muhammed Kehinde hakkındaki PFDK'nın 06.09.2017 tarih ve E.2017-2018/56 - K.2017-2018/57 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Kulüp futbolcusu Olanrewaju Muhammed Kehinde'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,



Erteleme talebinin reddine, oy birliği ile Karar verilmiştir." - İSTANBUL