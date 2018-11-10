Tahkim Kurulu, Rodrigues ile Donk'a Verilen Cezaları Onadı

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği Garry Rodrigues'e 3 maçlık ve Ryan Donk'a 6 maçlık cezayı onadı.

İşte Tahkim Kurulu kararları;

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcuları Garry Mendes Rodrigues, Ryan Henk Donk ile ilgili PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E. 2018-2019/283 K.2018-2019/360 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

RODRIGUES'İN 3 MAÇLIK CEZASINA ONAMA

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

DONK'UN 6 MAÇLIK MEN KARARINA ONAMA

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Ryan Henk Donk'un rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 resmi müsabakadan men ve 15.600,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.