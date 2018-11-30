Tahkim Kurulu, Beşiktaş A Takım Direktörü Ali Naibi'nin Cezasını Onadı
Tahkim Kurulu, Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi'nin 21 günlük hak mahrumiyeti cezasını onadı.
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın idarecisi Rıza Ali Naibi'nin MKE Ankaragücü karşılaşmasında maçın hakemine yaptığı 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle PFDK'nın verdiği 21 günlük hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin idarecisi Rıza Ali Naibi ile ilgili PFDK'nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/410 K.2018-2019/443 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin idarecisi Rıza Ali Naibi'nin müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
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696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!Cevap Yaz Yayından Kaldır