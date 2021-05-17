Tahkim'den Beşiktaşlı Cenk Tosun'un 'rakibe hakaret' cezasına indirim ve erteleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a, 'rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti' nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasının yarıya indirilmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a, 'rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti' nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasının yarıya indirilmesine karar verdi. Kurul, bu cezanın da ertelendiğini bildirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Cenk Tosun ile ilgili PFDK'nın 14.05.2021 tarihli E.2020-2021/1115 - K.2020-2021/1375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. futbolcusu Cenk Tosun'un müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. futbolcusu Cenk Tosun'un rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a, 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ileBeşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. futbolcusu Cenk Tosun'un rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a, 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezasının; 1 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine, oyçokluğu ile,

FDT'nin 102. maddesi ve Başvuranın savunması dikkate alınarak takdiren; futbolcuya verilen 1 resmi müsabakadan men cezanın ertelenmesine, oyçokluğu ile, Karar verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı