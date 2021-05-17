Tahkim'den Beşiktaşlı Cenk Tosun'un 'rakibe hakaret' cezasına indirim ve erteleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tahkim'den Beşiktaşlı Cenk Tosun'un 'rakibe hakaret' cezasına indirim ve erteleme

Tahkim'den Beşiktaşlı Cenk Tosun'un 'rakibe hakaret' cezasına indirim ve erteleme
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a, 'rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti' nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasının yarıya indirilmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'a, 'rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti' nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasının yarıya indirilmesine karar verdi. Kurul, bu cezanın da ertelendiğini bildirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Cenk Tosun ile ilgili PFDK'nın 14.05.2021 tarihli E.2020-2021/1115 - K.2020-2021/1375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. futbolcusu Cenk Tosun'un müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. futbolcusu Cenk Tosun'un rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a, 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ileBeşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. futbolcusu Cenk Tosun'un rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a, 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezasının; 1 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine, oyçokluğu ile,

FDT'nin 102. maddesi ve Başvuranın savunması dikkate alınarak takdiren; futbolcuya verilen 1 resmi müsabakadan men cezanın ertelenmesine, oyçokluğu ile, Karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası finalini tribünden izleyecek seyirci sayısı düşürüldü
Ziraat Türkiye Kupası finalini tribünden izleyecek seyirci sayısı düşürüldü
Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası Finali seyircisiz oynanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Ali Babacan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sibel Can Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tahkim'den Beşiktaşlı Cenk Tosun'un 'rakibe hakaret' cezasına indirim ve erteleme - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 20:36:54. #1.11#

title