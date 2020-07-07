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Tahir Karapınar: "Bir türlü galibiyet golünü atamadık"

- Tahir Karapınar: "Bir türlü galibiyet golünü atamadık" Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Tahir Karapınar, "Beraberliği sağladık fakat bir türlü galibiyet golünü atamadık" dedi.

07.07.2020 22:02 | Son Güncelleme: 07.07.2020 22:54

- Tahir Karapınar: "Bir türlü galibiyet golünü atamadık"

ANKARA - Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Tahir Karapınar, "Beraberliği sağladık fakat bir türlü galibiyet golünü atamadık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, "Maça iyi başlamadık. Stoper konusunda sıkıntılarımız vardı. Jailson'u denedik. Bireysel hatlardan gol pozisyonları verdik. Bu sefer oyunu toparlayamadık. İki haftadır oyun sistemiz baya oturmuştu. Fakat oyuncu eksiklileri bu sistemi bozuyor. İkinci yarıda bunu toparladığımızı düşünüyorum. Top yüzde 70 bizdeydi. 110 kilometre koşmuşuz. Bunu da değerlendirmek lazım. 110 km koşan takım normalde yüzde 70 top sizdeyse normalde bu kadar koşmamamız gerekiyordu çok sıcak bir havaydı. Gençlerbirliği'nin bireysel hatadan bulduğu bir gol var. Onun dışında bir pozisyonu yok. Bizim kaçırdığımız goller var. Beraberliği sağladık fakat bir türlü galibiyet golünü atamadık. Penaltı pozisyonu diye bir pozisyon izledik fakat tam net göremedik. Orada Gary'nin o golü atması gerekiyordu. İstanbul'a dönüyoruz Sivasspor maçına iyi hazırlanıp üste tutunmak istiyoruz" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Tahir Karapınar: 'Bir türlü galibiyet golünü atamadık'

Kaynak: İHA

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