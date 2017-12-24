Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 79 - Beşiktaş Sompo Japan: 71
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan’ı konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibini 79-71 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibini 79-71 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Polat Parlak xx
Pınar Karşıyaka: Scott Wood xx, Kennedy xx 18, Dominic Waters xxx 13, Marko Banic xx 4, Egemen Güven xx 11, Jarrod Jones xxx 18, Bryon Allen xx 12, Metin Türen xx 2, Berk Uğurlu x 1
Başantrenör: Aleksandar Trifunovic
Beşiktaş Sompo Japan: Earl Clark xxx 17, Jon Diebler xx 10, Ryan Boatright xx 11, Strawberry x 2, Augusto Lima x 1, Sertaç Şanlı xx 13, Kyle Weems xx 12, Kenan Sipahi x, Erkan Veyseloğlu x 2, Muratcan Güler x 3
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 17-16 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 33-33
3. Periyot: 60-51 (Pınar Karşıyaka lehine) - İZMİR