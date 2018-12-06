Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 65 - Bahçeşehir Koleji: 63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol, ligin güçlü ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Gaziantep Karataş Spor Salonu'nda oynan zorlu karşılaşmayı Gaziantep Basketbol 65-63'lük skorla galip bitirdi.

Bu galibiyetle ligdeki 5. zaferini elde eden kırmızı-siyahlılar puanını da 14'e çıkardı. Bahçeşehir Koleji ise bu mağlubiyetin ardından puanını 13 yaptı.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Altuğ Köselerli xx, Ziya Özorhon xx

Gaziantep Basketbol: James xxx 11, Orhan Hacıyeva x 2, Vasiliauskas xx 7, Kadir Bayram x, Jekiri xxx 14, Marko Tomas xxx 16, McKissic xxx 11, Can Uğur Öğüt x 2, Doğan Şenli xx 5,

Başatrenör: Nenad Markovic

Bahçeşehir Koleji: Dewayne White Jr. xxx 11, Andy Rautins xxx 21, Marcus Slaughter xxx 10, Colom xx 9, Yiğitcan Turna x, Chris Babb x 3, Hakan Yapar x, Alper Özcan xx 9

Başatrenör: Stefanos Dedas

1. Periyot: 15-13 (Gaziantep Basketbol Lehine)

Devre: 36-23 (Gaziantep Basketbol Lehine)

3.Periyot: 51-41 (Gaziantep Basketbol Lehine) - GAZİANTEP