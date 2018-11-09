Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 76 - Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 60

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği Büyükçekmece'yi 76-60 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Gaziantep Karataş Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbol ile Büyükçekmece karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada galibiyete uzanan taraf 76-60'lık skorla kırmızı-siyahlı ekip oldu. Bu sonuçla Gaziantep Basketbol puanını 9 yaparak rakibi Büyükçekmece ile aynı puana ulaştı.

Gaziantep ekibinde Sarunas Vasiliauskas attığı 21 sayı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Büyükçekmece'de ise Devin Williams 26 sayı ile etkili bir performans gösterdi.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Erşan Kartal xx, Ayşenur Yazıcıoğlu xx, Can Mavisu xx

Gaziantep Basketbol: Sarunas Vasiliauskas xxx 21, Shaq McKissic xxx 13, Delroy James xx 18, Can Öğüt xx 6, Doğan Şenli x 4, Tonye Frank Jekiri x 4, Orhan Haciyeva x 2, Kadir Bayram xx 2, Marko Tomas xx 6, Yunus Çankaya x

Başantrenör: Nenad Markovic

Büyükçekmece: Kenny Hayes xx 9, Devin Williams xxx 26, Osiris Eldridge xxx 12, Malcolm Armstead x 1, Matthew Tiby x 5, Berkay Candan x, Merthan Mutlu xx 6, Oğulcan Baykan x 2

Başatrenör: Serhat Şehit

1. Periyot: 20-15 (Gaziantep Basketbol Lehine)

Deve: 37-29 (Gaziantep Basketbol Lehine)

3. Periyot: 54-49 (Gaziantep Basketbol Lehine) - GAZİANTEP