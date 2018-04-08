Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 68 - Muratbey Uşak: 65
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 24. hafta maçında Gaziantep Basketbol, evinde karşılaştığı Muratbey Uşak’ı 68-65 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta maçında Gaziantep Basketbol, evinde karşılaştığı Muratbey Uşak'ı 68-65 mağlup etti.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Alper Özgök xx
Gaziantep Basketbol: Miller xx 10, Armand xxx 16, Erol Can Çinko xx 4, Carter xxx 16, Balazic x, Orhan Haciyeva xx 4, Freimanis xx 6, Can Öğüt xx 8, Murphy x 3, Murat Göktaş x 1
Muratbey Uşak: Solomon xxx 18, Hamilton x, Carmichael xxx 14, Şafak Edge x, Calloway xx 6, Tayfun Erülkü x, Ofoegbu xx 8, Watson xxx 19
Başantrenör: Mustafa Mavili
1. Periyot: 20-15 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 31-28 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 49-47 (Gaziantep Basketbol lehine)
5 faul alan: Tayfun Erülkü, Watson (Muratbey Uşak) - UŞAK