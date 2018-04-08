Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 68 - Muratbey Uşak: 65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 24. hafta maçında Gaziantep Basketbol, evinde karşılaştığı Muratbey Uşak’ı 68-65 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 68 - Muratbey Uşak: 65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta maçında Gaziantep Basketbol, evinde karşılaştığı Muratbey Uşak'ı 68-65 mağlup etti.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Alper Özgök xx

Gaziantep Basketbol: Miller xx 10, Armand xxx 16, Erol Can Çinko xx 4, Carter xxx 16, Balazic x, Orhan Haciyeva xx 4, Freimanis xx 6, Can Öğüt xx 8, Murphy x 3, Murat Göktaş x 1

Muratbey Uşak: Solomon xxx 18, Hamilton x, Carmichael xxx 14, Şafak Edge x, Calloway xx 6, Tayfun Erülkü x, Ofoegbu xx 8, Watson xxx 19

Başantrenör: Mustafa Mavili

1. Periyot: 20-15 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 31-28 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 49-47 (Gaziantep Basketbol lehine)

5 faul alan: Tayfun Erülkü, Watson (Muratbey Uşak) - UŞAK

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