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Tabii Spor Digiturk'te var mı, kaçıncı kanalda?

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Tabii Spor Digiturk'te var mı, kaçıncı kanalda?
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Tabii Spor Digiturk'te var mı, sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, Tabii Spor Digiturk'te var mı, kaçıncı kanalda?

Türkiye'de TRT'nin 3 yıl boyunca Avrupa maçlarının yayın haklarını almasıyla birlikte ücretsiz maç izleme dönemi resmen başladı. TRT'nin yanı sıra TRT'nin Tabii platformunda da yayınlanacak olan maçlar için Türkiye'de milyonlarca kişi yeni Tabii platformuyla tanıştı. Peki, Tabii Spor Digiturk'te var mı, kaçıncı kanalda?

TABİİ NEDİR?

tabii, TRT'nin Türkiye'yi dünyaya taşıyan küresel yayın platformudur.

Dizi, film, program, belgesel ve birçok tabii orijinal içeriğin izlenebileceği Türkiye'nin küresel çevrimiçi yayın hizmetidir.

Aksiyon, drama, komedi ve daha fazlasını kapsayan 30'dan fazla orijinal ve 15.000 saatten fazla içerikle tabii evrensel hikayeler sunuyor.

TABİİ SPOR DİGİTURK'TE VAR MI, KAÇINCI KANALDA?

Tabii Spor Digiturk'te yer almıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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