Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Synthetix (SNX) merkezi olmayan bir değişim ( DEX ) ve sentetik varlıklar için bir platformdur. Protokol, dayanak varlığı tutmak zorunda kalmadan kullanıcıları temel varlıklara synth'ler aracılığıyla gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Synthetix (SNX) coin nedir? Güncel Synthetix (SNX) Coin yorum ve grafiği

Synthetix bugünkü fiyatı ₺93,58 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.484.540.845 TRY. Synthetix son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #64, piyasa değeri ₺10.747.109.893 TRY. Dolaşımdaki arz 114.841.533 SNX coin ve maksimum seviyede. 212.424.133 SNX coin.

SYNTHETİX (SNX) NEDİR?



Synthetix, çok çeşitli kripto ve kripto dışı varlıklara zincir üzerinde maruz kalma sağlayan merkezi olmayan bir finans ( DeFi ) protokolüdür. Protokol, Ethereum ( ETH ) blok zincirine dayalıdır ve kullanıcılara oldukça likit sentetik varlıklara (synths) erişim sağlar. Synth'ler, birinin varlığı doğrudan elinde tutmasına gerek kalmadan dayanak varlığın getirilerini izler ve sağlar.

Platform, daha sağlam bir finansal piyasaya erişim sağlayarak, blockchain dışı varlıkları tanıtarak kripto para birimi alanını genişletmeyi amaçlıyor.

SYNTHETİX'İN KURUCULARI KİMDİR?

Ağ, Eylül 2017'de Kain Warwick tarafından Havven (HAV) adı altında başlatıldı. Yaklaşık bir yıl sonra şirket, Synthetix olarak yeniden markalandı.

Kain Warwick, Synthetix'in kurucusu ve blueshyft perakende ağında icracı olmayan bir direktördür. Synthetix'i kurmadan önce Warwick, birkaç başka kripto para birimi projesinde çalıştı. Ayrıca Avustralya'ya özel bir canlı müzayede sitesi olan Pouncer'ı kurdu.

Projenin CEO'su Peter McKean, yazılım geliştirmede yirmi yılı aşkın deneyime sahiptir. Daha önce ICL Fujitsu'da programcı olarak çalıştı.

Synthetix'in COO'su Jordan Momtazi, blockchain, kripto para birimi, dijital ödemeler ve e-ticaret sistemlerinde birkaç yıllık deneyime sahip bir iş stratejisti, pazar analisti ve satış lideridir.

CTO olan Justin J. Moses, MongoDB'de eski mühendislik direktörü ve Lab49'da mühendislik uygulama başkan yardımcısıydı. Ayrıca Pouncer'ın kurucu ortağıdır.

SYNTHETİX'İ BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

Synthetix, merkezi olmayan bir değişim ( DEX ) ve sentetik varlıklar için bir platformdur. Protokol, dayanak varlığı tutmak zorunda kalmadan kullanıcıları temel varlıklara synth'ler aracılığıyla gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

Platform, kullanıcıların otonom olarak sentez ticareti yapmasına ve alışverişinde bulunmasına olanak tanır. Ayrıca, sahiplerinin SNX tokenlerini stake edebilecekleri ve Synthetix Borsasında işlem ücretlerinin bir kısmı ile ödüllendirildikleri bir stake havuzuna sahiptir.

Platform, oracles adı verilen akıllı sözleşme fiyat dağıtım protokollerini kullanarak temel varlıkları izler. Synthetix, kullanıcıların likidite/kayma sorunları olmadan sorunsuz bir şekilde synth ticareti yapmalarına olanak tanır. Ayrıca üçüncü taraf kolaylaştırıcılara olan ihtiyacı da ortadan kaldırır .

SNX jetonları, basılan sentetik varlıklar için teminat olarak kullanılır. Bu, ne zaman sentezler yayınlansa, SNX belirteçlerinin akıllı bir sözleşmede kilitlendiği anlamına gelir.

Lansmanından bu yana protokol, ağdaki gaz ücretlerini ve daha düşük oracle gecikmesini azaltmaya yardımcı olmak için Optimistic Ethereum ana ağına geçti.

DOLAŞIMDA KAÇ SYNTHETİX (SNX) COİN VAR?

Maksimum SNX arzı 212.424.133 madeni para olup, bunun 114.841.533 SNX'i Şubat 2021 itibariyle dolaşımdadır.

Tohum turu ve jeton satış aşamalarında, Synthetix 60 milyondan fazla jeton sattı ve 30 milyon dolar toplamayı başardı. ICO sırasında dağıtılan toplam 100.000.000 jetonun %20'si ekip ve danışmanlara, %3'ü ödül ve pazarlama teşviklerine, %5'i ortaklık teşviklerine ve %12'si vakfa tahsis edildi.

SYNTHETİX AĞI NASIL GÜVENLİDİR?

SNX belirteci, Ethereum'un ERC20 standardı ile uyumludur . Synthetix ağı, hisse kanıtı ( PoS ) konsensüsü ile güvence altına alınmıştır . Synthetix sahipleri SNX'lerini stake ederler ve ağ ücretlerinden getiri elde ederler.

SNX stake edenlerin ödül kazanmalarının bir başka yolu da protokolün stake ödülleri olarak bilinen enflasyonist para politikasıdır.