Son dakika! Süveyş Kanalı'nı tıkayarak dünya ticaretine ağır darbe vuran Ever Given gemisi çalışmaların 7. gününde kurtarıldı

Son dakika! Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak kanalı tıkayan ve dünya ticaretine ağır darbe vuran 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi kurtarma çalışmalarının 7. gününde yüzdürüldü. Gemi yeniden yola koyulurken, kanalın trafiğe ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor. Hatırlanacağı üzere dev kuru yük gemisinin kurtarılması için Türkiye de yardım teklifinde bulunmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını" ifade etmişti.

Mısır'da Panama bandıralı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi, hafta içinde Süveyş Kanalı'nın güneyinde çapraz olarak karaya oturarak deniz trafiğini durdurdu. Süveyş Kanalı'nı açma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edildiği ifade edilmiş, sıkışan gemi şirketinin Japon yöneticileri, basına yaptıkları açıklamada geminin bugün yüzdürülmesinin beklendiğini açıklamıştı.

GEMİ YENİDEN YOLA KOYULDU

Süveyş Kanalı'nda sıkışması nedeniyle kanalı tıkayan Evergreen şirketine ait Ever Given gemisinin kurtarma çalışmalarının 7. gününde kurtarıldığı belirtildi. Gemi yola koyulurken, kanalın yeniden açılması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN YARDIM TEKLİFİ

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını' açıklamıştı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de ABD'nin Süveyş Kanalı'nın yeniden açılması için yardım teklif ettiğini belirterek, durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SU YOLU

Mısır'ın Süveyş Kanalı, uluslararası deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Her yıl yaklaşık 18 bin geminin geçtiği, Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergahlarından Süveyş Kanalı, dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.

Tüm küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Asya ve Avrupa arasında giden tankerlerin ve konteyner gemilerinin Afrika çevresinde uzun bir yolculuğa çıkmasını engelleyerek yakıt tasarrufu sağlayan 193 km uzunluğundaki kanaldan geçiyor.

Japon firma Shoe Kisen'in sahibi olduğu 400 metre uzunluğundaki (yaklaşık dört futbol sahası) 20 bin konteyner taşıma kapasiteli yük gemisi 24 Mart'ta kanal yolunda yakalandığı kum fırtınası sonrası rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışmıştı.

LOJİSTİK HATLARINDAKİ SORUNLARI DERİNLEŞTİRDİ

Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan 24 metre derinliğe ve 205 metre genişliğe sahip kanalda trafiğin askıya alınması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkıntı yaşayan lojistik hatlarındaki sorunları derinleştirdi.

The Ever Given gemisinin karaya oturmasının ardından 200'den fazla gemi kanalda geçiş için beklerken, bunların 30'dan fazlasının petrol taşıyan gemi olduğu ifade ediliyor. Bu tıkanıklık nedeniyle, petrol tankerlerinin nakliye ücretleri bu hafta neredeyse iki katına çıkarken, birçok geminin de rotasını değiştirmesine neden oldu.

GÜNLÜK YAKLAŞIK 10 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE MAL KANALDAN GEÇİYOR

Gemi nakliyatı konusunda haftalık dergi Lloyd's List'in yaptığı değerlendirmeye göre, her gün yaklaşık 10 milyar dolar değerinde mal kanaldan geçiyor. Batı yönüne doğru giden trafiğin değeri günlük yaklaşık 5,1 milyar dolara, doğu yönü trafiğinin değeri yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaşıyor. Analistler, yakıtın geminin işletiminde yüzde 60 ile en büyük maliyet olduğunu belirterek, yakıt tasarrufu için Akdeniz ve Karadeniz'den Asya'ya giden petrol ürünlerinin yüzde 20'si Süveyş Kanalı üzerinden geçtiğini ifade ediyor. Ümit Burnu'nu dolaşmanın gemilerin daha fazla yakıt yakması anlamına geldiğini belirten analistler, bunun gemi nakliye fiyatlarına yansıyacağına işaret ediyor.

Öte yandan, analistler, kanalın kapalı kalmasından dolayı nakliyede yaşanacak gecikmelerinin enerji piyasaları üzerindeki etkisinin, ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) talebinin düşük sezonda olmasından dolayı az olacağını da hesaplıyor.