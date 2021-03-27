Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan ve dünya ticaretine günlük 10 milyar dolar zarar veren Ever Given isimli konteyner gemisi, 12 römorkörün başarılı operasyonu ve kanalda oluşan gel-git nedeniyle 30 metre hareket ettirildi. Kanalda suyun yükselmesi nedeniyle dev geminin yakında tamamen kurtarılacağı belirtiliyor.

Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi Ever Given, 12 adet römorkörün yaptığı başarılı operasyonu ve kanaldaki gel-git sayesinde geminin arkası 17 metre oynatılarak pervanelerin çalışması sağlandı. 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli gemiyi kurtarmak için gün içerisindeki ilk operasyon başarısız olmuştu. Gel-git nedeniyle kanalın su seviyesi yükselince ikinci operasyon yapıldı ve dev gemi 30 metrehareket ettirildi. Dev konteyner gemisini kurtarma operasyonunda 12 adet römorkör operasyonda yer aldı. GEMİNİN 2 SAAT İÇİNDE TAMAMEN KURTARILMASI BEKLENİYOR Kurtarma operasyonuyla ilgili bilgi veren Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, kanalın su seviyesinin yükselmesi ve rüzgar nedeniyle karaya oturan geminin önümüzdeki 2 saat içinde tamamen kurtarılabileceğini belirtti.