Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan ve dünya ticaretine günlük 10 milyar dolar zarar veren Ever Given isimli konteyner gemisi, 12 römorkörün başarılı operasyonu ve kanalda oluşan gel-git nedeniyle 30 metre hareket ettirildi. Kanalda suyun yükselmesi nedeniyle dev geminin yakında tamamen kurtarılacağı belirtiliyor.

Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi Ever Given, 12 adet römorkörün yaptığı başarılı operasyonu ve kanaldaki gel-git sayesinde geminin arkası 17 metre oynatılarak pervanelerin çalışması sağlandı.

24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli gemiyi kurtarmak için gün içerisindeki ilk operasyon başarısız olmuştu. Gel-git nedeniyle kanalın su seviyesi yükselince ikinci operasyon yapıldı ve dev gemi 30 metrehareket ettirildi. Dev konteyner gemisini kurtarma operasyonunda 12 adet römorkör operasyonda yer aldı.

GEMİNİN 2 SAAT İÇİNDE TAMAMEN KURTARILMASI BEKLENİYOR

Kurtarma operasyonuyla ilgili bilgi veren Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, kanalın su seviyesinin yükselmesi ve rüzgar nedeniyle karaya oturan geminin önümüzdeki 2 saat içinde tamamen kurtarılabileceğini belirtti.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli konteyner gemisi kurtarıldı

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta geminin yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given isimli konteyner gemisi kurtarıldı
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Enis Berberoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Demet Akalın Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Karaman Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süveyş Kanalı'nda karaya oturan konteyner gemisi kurtarma çalışmalarında 30 metre hareket ettirildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 22:01:12. #1.14#
title