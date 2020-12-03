Güneydoğulu halıcılardan 1,6 milyar dolarlık ihracat
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Güneydoğulu halıcılardan 1,6 milyar dolarlık ihracat

03.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:12
Güneydoğulu halıcılardan 1,6 milyar dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bu yılın 11 ayında 1 milyar 616 milyon 957 bin dolarlık halı ihracatı yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bu yılın 11 ayında 1 milyar 616 milyon 957 bin dolarlık halı ihracatı yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, halı sektöründeki ihracat başarısının, pazar çeşitliliği, ürün kalitesi ve ihtiyaca zamanında cevap verebilme neticesinde sağlandığını ifade etti.

Türkiye'nin, dünya halı pazarının önemli aktörü haline geldiğini belirten Kaplan, Güneydoğu'nun ürün bazlı ihracatında da halının ilk sırada yer aldığına dikkati çekti.

Kaplan, bölgeden ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 1 milyar 616 milyon 957 bin dolarlık ihracat yapıldığını, kasım ayı ihracatının ise yıllık bazda yüzde 7,5 artarak 182 milyon 299 bin dolar olduğunu bildirdi.

Bölgenin halı ihracatında ilk sırada yüzde 39,7'lik payla ABD'nin, ikinci sırada yüzde 10,9'luk payla Suudi Arabistan'ın ve üçüncü sırada yüzde 4,9'luk payla Irak'ın yer aldığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Ülke grupları bazında değerlendirecek olursak Amerika pazarında halı sektörü bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 42'lik artışla 11 aylık süreçte 678 milyon 119 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. AB ülkelerinde de yine yüzde 6,6'lık artışla bu süreçte 250 milyon 944 bin dolarlık ihracata imza atılmıştır. Orta Doğu ülkelerindeki salgına dayalı ihracat kaybımızın daha fazlasını Amerika pazarlarında elde ediyoruz."

Güneydoğulu halıcılardan 1,6 milyar dolarlık ihracat
Güneydoğulu halıcılardan 1,6 milyar dolarlık ihracat

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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