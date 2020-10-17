Süt üreticileri, fiyat artışı istiyor
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Süt üreticileri, fiyat artışı istiyor

17.10.2020 22:59 | Son Güncelleme: 17.10.2020 23:05

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan üreticiler, maliyetlerin dövize endeksli olmasından dolayı sürekli zam geldiğini fakat süt fiyatlarının sabit kaldığını belirterek, desteğin arttırılmasını talep etti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan üreticiler, maliyetlerin dövize endeksli olmasından dolayı sürekli zam geldiğini fakat süt fiyatlarının sabit kaldığını belirterek, desteğin arttırılmasını talep etti.

Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen 2.30 TL'lik fiyatların yeterli olmadığını ifade eden Kaymakçı Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı, belirlenen fiyatının üreticileri memnun etmediğini söyledi. Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yılmaz da, "Ya yem fiyatları kontrol altına alınmalı ya da süt fiyatları arttırılmalı" dedi. - İZMİR

Süt üreticileri, fiyat artışı istiyor
Süt üreticileri, fiyat artışı istiyor
Süt üreticileri, fiyat artışı istiyor
Süt üreticileri, fiyat artışı istiyor
Süt üreticileri, fiyat artışı istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ŞAHAN

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