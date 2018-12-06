Suşehri'nde Genç Çiftçilere 34 Hayvan Dağıtıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 4 genç çiftçiye 34 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Suşehri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, genç çiftçi projelerinin desteklenmesi kapsamında 4 genç çiftçiye 32'si dişi olmak üzere 34 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılında Genç Çiftçi Projelerinin desteklenmesi kapsamında 2 arıcılık projesi, 12 büyükbaş sığır, 1 mantarcılık ve 1 kapama meyve bahçesi projesi tamamlandı. Bir büyükbaş manda projesi ise tamamlanamadı. Ayrıca 2018 yılında 21 çiftçi destek almaya hak kazandı."