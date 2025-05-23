Survivor Sevgi elendi mi 23 Mayıs Cuma?

Survivor Sevgi elendi mi 23 Mayıs Cuma?
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Survivor 2025'in yeni bölümünde bugün heyecan dolu dokunulmazlık oyunu oynanıyor. İzleyiciler eleme adaylarını ve kimin elendiğini merak etti. Peki, Survivor Sevgi elendi mi?

Merakla beklenen Survivor 2025 yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecan dolu dokunulmazlık oyununun oynandığı bölümde, eleme adayları araştırıldı. 23 Mayıs Cuma günü Survivor'da potada kimlerin olduğu izleyiciler tarafından merak eilirken Survivor Sevgi elendi mi, merak edildi.

SURVİVOR SEVGİ ELENDİ Mİ?

Bu hafta eleme potasında All Star takımdan Meryem Kasap ve gönüllüler takımından Sevgi İmge girdi. Son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından Ayşe Yüksel ve Dilşah Kurt potaya giden isimler oldu.

Eleme adayları:

  • Ayşe
  • Sevgi
  • Dilşah
  • Meryem

Survivor Sevgi elendi mi 23 Mayıs Cuma?

Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Eleme düellosu finalini kalan iki yarışmacıdan biri adaya veda eden son isim olacak.

Survivor Sevgi'nin elenip elenmediği bu akşam belli olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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