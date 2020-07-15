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Survivor şampiyonu Cemal Can'ın, adı Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'dan geliyor

TV 8'de yayınlanan fenomen yarışma Survivor 2020'de zafere ulaşan Cemal Can Canseven, isminin Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'dan geldiğini söyledi.

15.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:04

TV 8'de yayınlanan fenomen yarışma Survivor 2020'i şampiyon olarak tamamlamayı başaran Cemal Can Canseven, Fenerbahçe efsane futbolcusundan geldiğini dile getirdi.

Adının konma hikayesini anlatan Cemal Can, "Babam 7 yaşındayken dedem vefat etmiş. O yüzden 'Cemal'i koymak istemişler. Babam pek istememiş ama annem istemiş. 'Can' da babam fanatik Fenerbahçeli olduğu için, fanatik bir şekilde Can Bartu hayranı olduğu için, oradan 'Can' geliyor. Cemal Can oluyor" ifadelerini kullandı.

BARIŞ'I GEÇEREK ŞAMPİYON OLDU

Survivor 2020'de Barış Murat Yağcı ile finale kalan Cemal Can Canseven, SMS oylaması sonrasında rakibini geçerek şampiyonluğu elde etmişti.

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın, adı Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'dan geliyor

HEM FUTBOLCU HEM DE BASKETBOLCU

Fenerbahçe'de 1956-61 ve 1967-70 yılları arasında iki dönem forma giyen Can Bartu, sarı lacivertli kulüpte adını efsaneler arasına yazdırdı. Fenerbahçe ile 4 lig ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşayan Bartu, sarı lacivertlilere futbol dışında basketbolda da hizmet verdi. Can Bartu, bir günde profesyonel olarak hem futbol hem de basketbol maçına çıkarak Türk sporunda tarihe geçti.

Türkiye'de sadece Fenerbahçe formasını terleten efsane isim, İtalya'da Fiorentina, AC Venezia ile Lazio'da oynadı ve bundan dolayı 'Sinyor' lakabını aldı.

Survivor şampiyonu Cemal Can'ın, adı Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'dan geliyor
Can Bartu
Survivor şampiyonu Cemal Can'ın, adı Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'dan geliyor

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